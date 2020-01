Dauergast Katinka Hosszu ist auch in diesem Jahr beim Euro-Meet in Luxemburg mit dabei. Die Ungarin will weitere Medaillen sammeln.

Euro-Meet: Hosszu erneut am Start

Jan MORAWSKI Dauergast Katinka Hosszu ist auch in diesem Jahr beim Euro-Meet in Luxemburg mit dabei. Die Ungarin will weitere Medaillen sammeln.

Mit Katinka Hosszu hat sich eine alte Bekannte für das Euro-Meet angemeldet. Die "Iron Lady" aus Ungarn ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin und wird vom 24. bis 26. Januar in der Coque ins Becken steigen.

Schwimmstar Manaudou kommt nach Luxemburg Mit den Freistilspezialisten Florent Manaudou und Pernille Blume wird die Liste der Stars beim Euro-Meet immer länger. Sie kommen mit dem erfolgreichsten Team der Welt.

Die 30-Jährige holte bereits vor sieben Jahren elf Goldmedaillen in Luxemburg und war auch danach häufig mit dabei. In diesem Jahr erwartet Hosszu besonders viel Gegenwehr - unter anderem von der britischen Europameisterin Georgia Davies und Ilaria Bianchi, Italiens EM-Dritter von 2016.