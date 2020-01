Sprinter Julien Henx stellt am Freitagvormittag in der Coque einen neuen Landesrekord über 50 m Schmetterling auf. Am Abend legt er sogar nach.

Euro-Meet: Henx mit doppeltem Landesrekord

Jan MORAWSKI

Mit zwei starken Rennen hat Julien Henx bereits am ersten Tag des Euro-Meet ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 24-Jährige knackte im Vorlauf über 50 m Schmetterling seinen eigene nationale Bestmarke um drei Hundertstelsekunden.

Mit seinen 23''88 gelang dem Luxemburger die viertbeste Zeit in dem hochkarätig besetzten Feld. Im A-Finale am Abend hätte Henx dann sogar fast das Podium erreicht. In seiner nächsten Rekordzeit von 23''63 landete der Sprintspezialist nur sieben Hundertstelsekunden hinter Olympiasieger Florent Manaudou (F).



"Ich habe mir vorgenommen, mich als einen von ihnen anzusehen. Und nicht zu denken, dass die besten der Welt sowieso zu stark sind", verrät Henx seine Marschroute mit einem Grinsen im Gesicht. Damit meinte er auch Weltrekordler Andriy Govorov (23''07) und Vladyslav Bukhov (23''14, beide UKR), die auf den Plätzen eins und zwei landeten.