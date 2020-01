Am Wochenende waren die Schwimmstars zu Gast in der Coque. Beim Euro-Meet machten auch die einheimischen Sportler auf sich aufmerksam. Die besten Bilder.

Euro-Meet: Die besten Bilder

Am Wochenende waren die Schwimmstars zu Gast in der Coque. Beim Euro-Meet machten auch die einheimischen Sportler auf sich aufmerksam. Die besten Bilder.

Internationale Stars und nationale Hochkaräter traten am Wochenende beim Euro-Meet in der Coque an. Das Großevent lockte wieder zahlreiche Zuschauer an, die spannende Wettkämpfe sahen. Von Freitag bis Sonntag sind beim Schwimmevent zudem tolle Bilder entstanden.

13 Die Zuschauer sorgen für gute Stimmung. Foto: Yann Hellers

Joao Carneiro zählt zu den größten Luxemburger Talenten. Foto: Stéphane Guillaume Das Olympia-Tattoo ist unter Schwimmern sehr beliebt. Foto: Yann Hellers Sportminister Dan Kersch bei der Medaillenzeremonie. Foto: Yann Hellers Lena Peters hat Spaß. Foto: Yann Hellers Katinka Hosszu bereitet sich auf das Rennen vor. Foto: Yann Hellers Die ungarischen Fans unterstützen die Schwimmerin. Foto: Yann Hellers Die Luxemburger Staffel: Raphaël Stacchiotti, Monique Olivier, Lena Peters und Rémi Fabiani (v.l.n.r.) Foto: Yann Hellers Die Schwedin Sarah Sjöström ist weltweit bekannt. Foto: Yann Hellers Raphaël Stacchiotti holt in der Coque die Bronzemedaille über 200 m Lagen. Foto: Yann Hellers Der Franzose Florent Manaudou im Gespräch mit Raphaël Stacchiotti. Foto: Yann Hellers Nationaltrainer Ingolf Bender hat am Wochenende viel zu tun. Foto: Yann Hellers Monique Olivier verbessert ihre Landesrekorde über 200 und 400 m Freistil. Foto: Yann Hellers





Aus nationaler Sicht freute sich Raphaël Stacchiotti über das beste Resultat. In 2'02''79 wurde er über 200 m Lagen Dritter. Monique Olivier gelangen Landesrekorde über 200 m Schmetterling (2'15''58), 200 m Freistil (2'01''53) und 400 m Freistil (4'14''15), während Julien Henx über 50 m Schmetterling (23''63) und 50 m Freistil (22''69) eine neue Bestzeit aufstellte.

Florent Manaudou: Schwimmender Hüne Der Schwimm-Olympiasieger von 2012 stellt in Kirchberg seine beeindruckende Form unter Beweis. Florent Manaudou lässt der Konkurrenz keine Chance.