(dat) - Marco Koch war 2013 zum ersten Mal beim Euro-Meet zu Gast: Fünf Mal in Folge gewann der 27-Jährige seine Paradestrecke, die 200 m Brust. Koch wird auch bei der 20. Ausgabe (26. bis 28. Januar 2018) am Start sein, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte.

Koch wurde 2015 Weltmeister in Kazan (Langbahn) und holte im vergangenen Jahr in Windsor ebenfalls Gold auf der Kurzbahn.



Die Sommersaison verlief nicht nach Wunsch für den zweifachen Olympiateilnehmer. Bei der WM in Budapest schied er im Halbfinale aus. Für Koch beginnt mit dem Euro-Meet die Vorbereitung auf die Saison im 50m-Becken.