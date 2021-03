Am zwölften Spieltag der Total League gab es keine Überraschungen. Die Favoriten lassen nicht locker.

Etzellas Basketballer lassen Sparta keine Chance

(DW/kev) - Die Ettelbrücker haben den Bartringern am zwölften Spieltag der Total League keine Chance gelassen. Etzella setzte sich am Sonntag mit 92:74 gegen Sparta, das ohne Profispieler antritt, durch und hat somit den Anschluss an die Tabellenspitze gewahrt.

Résidence bleibt Spitzenreiter: In einer spannenden Partie gegen Contern setzten sich Konen und Co. knapp mit 77:72 durch. Neben US-Profi Rideau (26 Punkte) glänzte auch Konen mit 16 Zählern.

Die Musel Pikes schienen sich in den vergangenen Wochen stabilisiert zu haben und gewannen drei Mal in Folge. Doch Arantia beendete diesen Lauf und setzte sich zu Hause mit 84:64 durch. Bereits im ersten Viertel zogen die Felser davon und lagen zur Halbzeit mit 48:33 in Führung.

T71 hatte gegen Heffingen gleich mit einem 18:2-Lauf losgelegt. Die Gäste erwischten eine Woche, nachdem ihr Spiel gegen Etzella wegen eines positiven Tests im Trainerstab ausfiel, einen rabenschwarzen Tag und lagen zur Halbzeit bereits mit 26:54 zurück.

Düdelingens Kevin Moura zieht an Heffingens Tim Schomer vorbei. Foto: Vincent Lescaut

Amicale hält lange mit

Düdelingen hatte bis dahin 22 seiner 33 Würfe getroffen - Heffingen wies bei der gleichen Gesamtzahl nur neun Treffer auf. Am Ende gewann T71 mit 85:60. Für Heffingen war es die dritte Niederlage in Folge, während T71 nach zwei Pleiten zurück in die Erfolgsspur gefunden hat.

Amicale machte die Partie gegen Basket Esch überraschend lange spannend. Erst in der zweiten Hälfte zog der Favorit davon, sodass sich Esch mit 86:66 behauptete.





