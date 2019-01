Sparta hat am Freitagabend Tabellenführer Etzella nicht überraschen können. Die Gäste aus Ettelbrück spielten ihre Klasse aus.

Etzella zu stark für Sparta

Das Männerteam von Sparta will in der Total League den sechsten Tabellenplatz verteidigen und somit den Einzug in die Titelgruppe schaffen. Am Freitagabend gab es allerdings einen Rückschlag für das Team von Trainer Kevin Magdowski.



Gegen Tabellenführer Etzella mussten die Bartringer vor heimischer Kulisse eine 69:86-Niederlage hinnehmen. Sparta hofft nun, dass Konkurrent Musel Pikes am Samstag gegen Racing patzt.