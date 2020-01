Basketballmeister Etzella Ettelbrück befindet sich in einer Krise. Ein weiterer Wechsel auf der Profiposition soll nun die Wende bringen.

Etzella: Weiterer Profi im Anflug

Daniel WAMPACH Basketballmeister Etzella Ettelbrück befindet sich in einer Krise. Ein weiterer Wechsel auf der Profiposition soll nun die Wende bringen.

Nach einer bisher enttäuschenden Saison bangt der noch amtierende Doublésieger Etzella Ettelbrück vor dem abschließenden Doppelspieltag um den Einzug in die Titelgruppe der Total League im Basketball.

Mit Wechseln auf den Profipositionen versuchen die Verantwortlichen um Coach Kresimir Basic, den Super-GAU abzuwenden. Erst vergangene Woche ersetzte Griffin Kinney Dwayne Brown, doch dies nützte bei den Niederlagen gegen Esch und Arantia nichts.

Ronnie Harrell spielte während zwei Jahren für die Universität in Denver. Foto: Denver Pioneers

Ein Sieg fehlt



Wie das "Tageblatt" am Dienstag schreibt, ist mit Ronnie Harrell ein weiterer neuer US-Profi im Anflug, der Isaac Banks ersetzen soll. Harrell ist 23 Jahre alt und 2,01 m groß. Er spielte zuletzt bei Steaua Bukarest, dem aktuellen Vierten der rumänischen Liga.

Die Ettelbrücker spielen am Freitag in Esch sowie am Sonntag zu Hause gegen Sparta. Mit einem Sieg aus beiden Partien wäre der Einzug in die Titelgruppe sicher.