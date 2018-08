Der amtierende Vizemeister Etzella hat einen neuen US-Amerikaner gefunden. Nachdem Derrick Barden den Verein verlassen hatte, gehen die Ettelbrücker mit Tim Coleman in die Saison.

Etzella verpflichtet neuen Profi

Bob HEMMEN

US-Amerikaner Tim Coleman hat einen Vertrag bei der Ettelbrücker Etzella unterschrieben. Der 23-Jährige ist 1,96 m groß und soll Derrick Barden ersetzen, der den amtierenden Vizemeister verlassen hatte und künftig in Frankreich für Saint-Vallier Basket Drôme aufläuft.

Coleman war auf dem New Jersey Institute of Technology, bevor er vergangene Saison seinen ersten Profivertrag in Kanada bei den Halifax Hurricanes unterschrieb. Der US-Amerikaner gilt als besonders vielseitig.

Billy McNutt bleibt derweil in Ettelbrück.