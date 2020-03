Etzella und Musel Pikes verzichten auf Pokalfinale

Im nationalen Basketball gibt es den nächsten Paukenschlag. Etzella und die Musel Pikes verzichten auf die Austragung des Pokalfinals bei den Männern.

Kevin ZENDER Im nationalen Basketball gibt es den nächsten Paukenschlag. Etzella und die Musel Pikes verzichten auf die Austragung des Pokalfinals bei den Männern.

Der nationale Basketballverband muss weitere Kritik einstecken. Nachdem bereits die zu den Absteigern aus der Total League erklärten Teams Contern und Steinsel die FLBB heftig für deren Wertung der Saison kritisierten, haben nun die Pokalfinalisten Etzella und Musel Pikes reagiert.

Beide Vereine wollen das Pokalfinale 2020 nicht austragen, da sie nicht in die Diskussionen rund um den neuen Termin und den Austragungsort miteinbezogen worden sind. Das teilten die Clubs der FLBB in einem Schreiben mit.

Die FLBB hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, wie der Verband die Saison werten würde. Das Endspiel der Coupe de Luxembourg sollte vor der kommenden Saison ausgetragen werden. Als Austragungsort war am Donnerstag offiziell Kayl genannt worden. FLBB-Präsident Henri Pleimling hatte jedoch am Freitag im Interview mit dem "Luxemburger Wort" erklärt, dass dies noch längst nicht beschlossen sei.

"Ich frage mich jedoch, warum die Leute ein Problem damit hätten, wenn die Endspiele in Kayl stattfinden würden. Ich denke, dass viele zu verwöhnt sind", meinte Pleimling.

