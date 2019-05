Das Frauenteam der Ettelbrücker Etzella benötigt einen neuen Coach. Der Vertrag mit Amadeo Dias wurde nicht verlängert.

Etzella trennt sich von Trainer Dias

Bob HEMMEN

Amadeo Dias wird in der kommenden Saison nicht mehr an der Seitenlinie der Etzella-Frauen stehen. Der Vertrag des Trainers, der seit 2017 in der Verantwortung stand, wurde nicht verlängert. Die Ettelbrücker, die noch keinen Nachfolger gefunden haben, scheiterten in dieser Saison im Halbfinale an T71.

Zudem verkündete der Club, dass Lynn Kauffmann aus Bartringen kommt.