Etzella steigt in die Ehrenpromotion ab

Yann DUARTE

Am 30. und letzten Spieltag der BGL Ligue sorgte der Abstiegskampf für Spannung. Die vier abstiegsgefährdeten Mannschaften mussten allesamt auswärts antreten. Etzella verspielte in Petingen den Relegationsplatz und stieg in die Ehrenpromotion ab.

Die Mannschaft von Trainer Bruno Alves kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand durch Tore von Lorenzo Rapaille und Emro Curic zurück und warf in den Schlussminuten alles nach vorn. In der Nachspielzeit beendete Valentin Steinmetz mit dem 3:2-Siegtreffer für Titus Petingen jedoch die Hoffnungen der Ettelbrücker. Denn Käerjeng gewann im Fernduell mit 3:2 gegen Wiltz und rettete sich somit in die Relegation.

Monnerich darf sich über den direkten Klassenerhalt freuen. Foto: Stéphane Guillaume

Auch auf Fola, das 0:1 gegen Strassen verloren hat, wartet noch ein Barragespiel. Monnerich verhinderte hingegen den sofortigen Wiederabstieg. Beim 2:1-Sieg gegen Rosport avancierte Alessandro Alunni in seinem letzten Spiel mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner.

Das Fernduell um den zweiten Tabellenplatz hat Niederkorn für sich entschieden. Während die Mannschaft von Jeff Strasser 2:2 gegen Meister Hesper spielte, unterlag Düdelingen auswärts mit 2:4 gegen Rekordmeister Jeunesse.

Käerjeng wandelt zwischen Hoffnung und Ungewissheit Präsident Jim Thomes und Sportdirektor David Zenner des BGL-Ligisten sehen sich bei der zweigleisigen Planung mit einem zentralen Problem konfrontiert.

In den weiteren Partien verlor Hostert, das bereits vergangene Woche abgestiegen war, vor heimischer Kulisse mit 2:5 gegen Mondorf. Differdingen gewann die Generalprobe vor dem Pokalfinale, das am 26. Mai um 20 Uhr im Stade de Luxembourg ausgetragen wird. Die Mannschaft von Trainer Helder Dias setzte sich auswärts mit 1:0 gegen Racing durch.

BGL LIGUE - 30. Spieltag Rosport - Monnerich 1:2

Wiltz - Käerjeng 2:3

Jeunesse - F91 4:2

Niederkorn - Hesperingen 2:2

Hostert - Mondorf 2:5

Racing - Differdingen 0:1

Strassen - Fola 1:0

Petingen - Etzella 3:2

