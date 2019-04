Ettelbrück hat die erste Finalbegegnung gegen T71 gewonnen. Vor heimischer Kulisse zeigten Coleman und Co. eine starke Leistung.

Etzella startet mit Sieg in die Finalserie

Etzella hat den Heimvorteil im ersten Finalspiel der Basketball-Meisterschaft gegen T71 genutzt und mit 97:77 gewonnen. Die Zuschauer in Ettelbrück sahen eine hochklassige erste Halbzeit, in der Schumacher und Co. zwar einen guten Start erwischten, Etzella die Gäste aber nicht davonziehen ließ.

Vor allem Profi Coleman war vor dem Seitenwechsel nicht aufzuhalten. Zur Halbzeit führte Etzella mit 54:44.



Die Gastgeber starteten besser in die zweite Hälfte und bauten den Vorsprung zunächst aus.



Schwache Defensive



T71 hatte in der Verteidigung Probleme, Polfer und Co. bekamen immer wieder freie Würfe. Vor dem Schlussviertel betrug die Führung weiterhin zehn Punkte.

In den letzten zehn Minuten gelang den Düdelingern kein Comeback mehr, sodass sich Ettelbrück souverän durchsetzte. Coleman war mit 26 Punkten der Topscorer des Spiels. McNutt sicherte sich beeindruckende 33 Rebounds.



Das zweite Duell der Best-of-five-Serie findet am nächsten Samstag (20.30 Uhr) in Düdelingen statt.