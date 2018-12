Etzella und Sparta heißen die ersten beiden Halbfinalteilnehmer im Basketball. Basket Esch fand in Ettelbrück überhaupt nicht ins Spiel und die Musel Pikes traten mit nur einem Profi an.

Etzella startet furios und steht im Halbfinale

Wie schon am Sonntag in der Meisterschaft hat sich Etzella auch am Mittwochabend gegen Basket Esch behauptet und ist damit ins Halbfinale der Coupe de Luxembourg eingezogen. Nachdem die Ettelbrücker das erste Viertel mit 28:6 abschlossen, war die Partie eigentlich schon vorentschieden. Fortan war die Begegnung zwar ausgeglichen, Esch kam aber nicht mehr heran und musste sich mit 67:84 geschlagen geben.



Die personell ohnehin schon geschwächten Musel Pikes mussten mit nur einem Profispieler gegen Sparta antreten. Der angeschlagene Wright, der am vergangenen Wochenende sein erstes Spiel für die Moselaner bestritt, konnte nicht mitwirken.

Wenig überraschend lag Sparta deshalb nach zehn Minuten mit 23:16 in Front. Die Moselaner kämpften aber und hielten die Partie bis ins letzte Viertel offen, auch wenn sie permanent um die zehn Punkte in Rückstand lagen. Fünf Minuten vor Schluss gingen Kox und Co. dann aber die Kräfte aus, so dass Sparta mit 75:62 gewann. Mit 34 Punkten war Adrian Rodgers der überragende Spieler im Siegerteam.



Am Donnerstag kämpfen Zolver in Steinsel sowie Heffingen in Hesperingen um den Halbfinaleinzug.