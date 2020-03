In der Titelgruppe sowie in der Auf- und Abstiegsgruppe sind in der Total League erste (Vor-)Entscheidungen gefallen.

Etzella sichert sich Heimrecht

David HEINTZ

Am vierten Spieltag ist in der Titelgruppe der Playoffs in der Total League eine erste Vorentscheidung gefallen. Dank eines 80:74-Auswärtserfolgs bei T71 hat Doubléinhaber Etzella Rang drei zum Ende der Titelgruppe sicher, wodurch Delgado und Co. in der am 21. März beginnenden Viertelfinalserie der Play-offs Heimrecht genießen werden.

Trotz Foultrouble überragte Center Kinney mit 26 Punkten und 14 Rebounds. In den weiteren Paarungen der Titelgruppe überrannte Basket Esch die US Heffingen mit 102:63, derweil der hauptstädtische Racing bereits gestern Abend die Siegesserie der Musel Pikes beendete. Nach zuvor zwölf Siegen in Serie mussten sich die Moselaner mit 67:74 geschlagen geben.

Lebenszeichen von Contern

In der Auf- und Abstiegsgruppe setzte Schlusslicht Contern gegen Arantia ein Lebenszeichen. Dank eines 104:96-Erfolges über den direkten Konkurrenten, können die (Rest-)Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben erhalten werden. Conterns Rückstand ans rettende Ufer beträgt allerdings weiterhin zwei Zähler.

In den übrigen Partien der Auf- und Abstiegsgruppe gab es ausschließlich Favoritensiege zu verzeichnen. Amiacle gab im Kampf um den Klassenerhalt nicht bei und schlug Nationale-2-Vertreter Résidence mit 96:84. Zolwer löste die Pflichtaufgabe gegen Black Star souverän (64:57), derweil Sparta (104:82 gegen Telstar) auf dem Weg zum frühzeitigen Klassenerhalt nicht mehr aufzuhalten scheint.