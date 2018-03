Am Samstagabend fand der dritte Spieltag der Titelgruppe in der Total League statt. Etzella, Amicale und auch Basket Esch setzten sich durch.

Etzella setzt Siegesserie fort

Bob Hemmen

Nach der langen Länderspielpause fand am Samstagabend in der Total League der dritte Spieltag der Titelgruppe statt. Obwohl bereits feststeht, dass Amicale und Etzella direkt ins Halbfinale einziehen werden, wollten sich alle Mannschaften möglichst gut verkaufen. In den restlichen Spielen geht es nämlich noch um die Endplatzierungen.



Vor heimischer Kulisse hoffte Basket Esch auf den ersten Sieg in der Titelgruppe. Die Mannschaft von Trainer Sylvain Lautié ging als klarer Favorit ins Duell mit Sparta und setzte sich am Ende mit 80:71 durch. Die Partie war jedoch bis zum Schluss spannend. Rugg überzeugte bei den Gastgebern mit 27 Punkten.

Im Kampf um Rang eins und somit das Heimrecht in einem möglichen Finale wollten auch Etzella und Amicale unbedingt gewinnen. Während die Ettelbrücker in Stadtbredimus antraten, spielten Melcher und Co. zu Hause gegen T71. Steinsel setzte sich problemlos mit 91:62 durch. Melcher glänzte mit 25 Punkten, neun Assists und acht Rebounds.

Die Moselaner kassierten unterdessen eine 100:102-Niederlage gegen Ettelbrück. Bei den Gästen war Barden mit 38 Punkten und 16 Rebounds nicht aufzuhalten. Etzella ist in der Total League nun seit zwölf Partien ungeschlagen.







In der Auf- und Abstiegsgruppe wurde ebenfalls gespielt. Racing setzte sich in der Hauptstadt mit 89:77 gegen Kordall durch. Résidence gewann gegen Telstar (97:85), Heffingen siegte im Duell mit dem Rivalen Arantia (82:73) und Contern bezwang BC Mess deutlich mit 106:57.