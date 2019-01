Etzella Ettelbrück bleibt das Maß der Dinge in der Total League. Am Mittwochabend feierten Jairo Delgado und Co. im 16. Meisterschaftsspiel ihren 15. Sieg.

Etzella macht es spannend

Joe GEIMER

In der Nachholpartie des 15. Spieltags machten es die Männer von Etzella am Mittwochabend beim 115:91-Erfolg gegen Arantia lange spannender als ihnen wohl selber lieb war. Letztendlich feierten die Schützlinge von Kresimir Basic zwar den 15. Sieg im 16. Meisterschaftsspiel, allerdings benötigten Jairo Delgado und Co. schon eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte, um den Gegner aus Fels auswärts in die Knie zu zwingen.



Zur Pause lag der Tabellenführer aus Ettelbrück noch mit acht Punkten in Rückstand (48:56) und hatte das zweite Viertel gar mit 20:33 abgeben müssen. Bis zum Stand von 64:64 war es eine enge Partie, dann ging Arantia in den letzten 15 Minuten etwas die Luft aus.



Bei den Gästen überzeugten vor allem McNutt (30 Punkte, 23 Rebounds), Wilson (28 Punkte) und Philippe Gutenkauf (25 Punkte).