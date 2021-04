Ettelbrücks Basketballer werden ihrer Favoritenrolle gerecht und haben weiterhin gute Chancen auf einen der beiden ersten Plätze.

Etzella gewinnt zum fünften Mal in Folge

Bob HEMMEN Ettelbrücks Basketballer werden ihrer Favoritenrolle gerecht und haben weiterhin gute Chancen auf einen der beiden ersten Plätze.

Die Musel Pikes kämpften tapfer, mussten am Donnerstagabend dennoch die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Nach dem deutlichen 71:102 gegen Résidence am vergangenen Samstag zeigten die Moselaner beim 52:67 in Ettelbrück auch ohne die verletzten Buntic und Kox ein anderes Gesicht.

Etzella startete zwar besser in die Begegnung, doch dank eines guten zweiten Viertels der Gäste blieb die Partie offen (34:28). Obwohl sich die Ettelbrücker nach dem Seitenwechsel wieder absetzten, gaben sich die Moselaner nicht geschlagen, sodass die Entscheidung im Schlussviertel fallen musste.

Etzella-Trainer Kresimir Basic sieht eine gute Defensivleistung seines Teams. Foto: Ben Majerus

Die Gastgeber erwischen wieder den besseren Start und weil die Musel Pikes keine Antwort mehr parat hatten, verließ die Mannschaft von Trainer Kresimir Basic das Parkett als Sieger.

Topscorer der Begegnung waren Ettelbrücks Burgett und Stone von den Moselanern mit jeweils 17 Punkten.

Während die Musel Pikes um den Einzug in die Play-offs bangen, hat Etzella nach dem fünften Sieg in Folge gute Chancen, die reguläre Saison auf einem der beiden ersten Plätze zu beenden und direkt ins Halbfinale einzuziehen.

Die anderen Begegnungen des 15. Spieltags der Total League fanden bereits am Mittwoch statt.





