Etzella deutlich besser als die Musel Pikes

Daniel Wampach Etzella hat sich im ersten Halbfinalspiel der Basketball-Meisterschaft einen klaren Sieg gegen die Musel Pikes gesichert. Die Moselaner wirkten in Ettelbrück teils überfordert.

Im ersten Halbfinalspiel der best-of-five-Serie hat Etzella Ettelbrück Gegner Musel Pikes in der Basketball-Meisterschaft teilweise vorgeführt und einen klaren 114:94-Heimsieg gelandet. Schon in der Pause lagen die Ettelbrücker mit 71:42 vorne.

Etzella spielte wie im Rausch und traf fast jeden Wurf. Egal ob die beiden Profis McNutt und Barden oder die Luxemburger Spieler - die Moselaner konnten die Ettelbrücker nicht stoppen und wirkten vor allem in der Verteidigung überfordert.



Allerdings: In der zweiten Hälfte hatten sich die Musel Pikes gefangen, nachdem sie schon mit 35 Punkten (!) in Rückstand lagen. Fortan waren die Moselaner aber ein ebenbürtiger Gegner. Ein Hoffnungsschimmer für die Musel Pikes könnten die 94 erzielten Punkte sein. Denn mit solch einem Score gewinnt man eigentlich die meisten Spiele in der Total League.