Etzella deklassiert Heffingen

42 Punkte Unterschied: Das zweite Pokalhalbfinale bei den Männern zwischen Etzella und Heffingen war alles andere als spannend.

(LaB) - Am Sonntagabend stand das zweite Halbfinale im Pokal bei den Männern auf dem Programm. Etzella, der souveräne Spitzenreiter aus der Total League, ging als großer Favorit in die Partie gegen den Zweitligisten aus Heffingen. Die Nordstädter wurden dieser Rolle auch mehr als gerecht und überrannten die Heffinger deutlich mit 107:65. Damit kommt es am 16. März in der Coque zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Etzella und Amicale.

Heffingen hatte seinen Zehn-Punkte-Vorsprung schnell aufgebraucht ...