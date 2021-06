Etzella hat Basket Esch in einem dramatischen Spiel zum Auftakt der Halbfinalserie in die Knie gezwungen.

Etzella-Basketballer gewinnen Nervenkrimi

Zum Auftakt der Halbfinalserien in der Basketball-Meisterschaft hat sich Etzella mit 80:79 gegen Basket Esch durchgesetzt.

Etzella startete stark in die Begegnung und führte komfortabel nach den ersten beiden Vierteln, die die Ettelbrücker mit 25:15 beziehungsweise 20:14 für sich entschieden. Basket Esch zeigte im dritten Viertel eine Reaktion und entschied dieses mit 24:17 für sich.





Im letzten Viertel sollte es dann dramatisch werden: Die Gäste holten Punkt um Punkt auf und gingen in Führung. Esch lag sieben Sekunden vor Schluss mit einem Punkt in Front (78:77). Zudem durfte Rugg an die Freiwurflinie. Der US-Spieler versenkte nur einen von zwei Freiwürfen (79:77). Im Gegenzug stürmte Philippe Gutenkauf Richtung Korb und fand den komplett freistehenden Jairo Delgado, der per Buzzer Beater zum 80:79-Erfolg von Etzella traf.

T71 ohne Probleme

Zum Auftakt der zweiten Halbfinalserie setzte sich T71 klar und deutlich mit 94:68 bei Résidence durch. Harris (25 Punkte) und Schumacher (24 Punkte) waren die Topscorer.

Die Halbfinalserien werden im Best-of-three-Modus ausgetragen. Am Mittwoch ab 20 Uhr stehen bereits die zweiten Duelle an.

