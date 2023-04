Etzella sammelt im Nachholspiel gegen Käerjeng wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

BGL Ligue

Ettelbrück gewinnt Krisenduell gegen Käerjeng

Bob HEMMEN Etzella sammelt im Nachholspiel gegen Käerjeng wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Etzella hat zum ersten Mal im Jahr 2023 drei Punkte geholt. In der Nachholpartie des 22. Spieltags der BGL Ligue setzten sich die Ettelbrücker am Mittwochabend mit 3:0 in Käerjeng durch. Den bis dato letzten Sieg in der BGL Ligue hatte Etzella am 27. November (3:0 in Hostert) gefeiert.

Käerjeng wartet derweil weiterhin auf den ersten Dreier seit Oktober. Frederick Kyereh (33.' und 68.') und Sven Kalisa (90.+3.') erzielten am Mittwoch die Tore für die Gäste aus Ettelbrück.

Etzella hat jetzt 15 Punkte auf dem Konto, ist jedoch nach wie vor Tabellenletzter. Käerjeng belegt mit 17 Zählern Relegationsrang 14.

