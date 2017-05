(DW) - Bob Jungels (Quick-Step) hat die 15. Etappe des Giro d'Italia über 199 km zwischen Valdengo und Bergamo gewonnen. Der Luxemburger setzte sich nach einer Attacke 3,8 km vor dem Ziel im Sprint einer kleinen Gruppe durch.

Auf einer Steigung kurz vor dem Ziel attackierte Jungels und sprengte damit das Peloton. Nahezu alle Topfavoriten um den Gesamtführenden Tom Dumoulin (NL/Sunweb), Vincenzo Nibali (I/Bahrain Merida) und Nairo Quintana (COL/Movistar) schafften den Anschluss.

Im Sprint triumphierte Jungels dann deutlich vor Quintana und Thibaut Pinot (F/FDJ).

"Es ist nicht einfach, das so kurz nach der Ankunft zu realisieren. Ich habe mich gut gefühlt, vor allem in den Anstiegen. Zwischen meiner Attacke und dem Ziel war der Weg dann doch noch länger, als ich erwartet hatte", so Jungels, der hinzufügte: "Es ist mein erster Sieg nach einem Sprint. Ich bin einfach nur glücklich."

In der Gesamtwertung belegt Jungels nun Rang acht mit 5'18'' Rückstand auf Dumoulin. Ben Gastauer (Ag2r) kam mit 1'25'' Rückstand als 37. ins Ziel und belegt in der Gesamtwertung Platz 36 mit 40'21'' Rückstand.