Eschs Handballer bereiten die Meisterfeier vor

Bob HEMMEN Durch den Sieg gegen Berchem und Käerjengs Niederlage in Düdelingen ist in der Axa League vermutlich eine Entscheidung gefallen.

Jubel in Esch: Weil die Mannschaft von Trainer Danijel Grgic am vorletzten Spieltag der Titelgruppe der Axa League zu Hause mit 35:29 gegen Berchem gewonnen hat und Käerjeng beim 31:32 in Düdelingen patzte, ist den Eschern der Meistertitel kaum noch zu nehmen.

Eschs Tom Krier freut sich mit Bürgermeister Georges Mischo und Trainer Danijel Grgic (r.). Foto: Yann Hellers

Käerjeng könnte am letzten Spieltag mit einem Sieg in Esch zwar ebenfalls auf 29 Punkte kommen, müsste aufgrund der teils hohen Niederlagen in den bisherigen direkten Duellen jedoch mindestens 23 Treffer mehr erzielen als der Gegner.

Tom Krier und Co. können die Titelfeier somit schon vorbereiten. Seit 2018 hat kein anderes Team mehr in der Männermeisterschaft triumphiert.

