Escher Titelsammler

Am Samstag beginnt die Axa League der Männer. Esch startet als Titelverteidiger. Rekordtitelträger ist ein anderes Team. Ein Blick in die Statistiken.

Seit 1946 wird in Luxemburg eine Handballmeisterschaft für Männer ausgetragen - der CA Schifflingen wurde der erste Titelträger. Mit dem Beginn der Axa League 2020/21 am Samstag bietet sich ein Blick in die Statistiken an.

Die ersten Jahre wurden vor allem von Eschois Fola und Düdelingen dominiert ...