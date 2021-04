Zwei Spiele in Folge hat der HB Esch in der Axa League nicht gewonnen. Eine ungewohnte Negativserie.

Escher Handballer erneut ohne Sieg

Daniel WAMPACH

27 Ligaspiele in Folge - oder seit dem 28. September 2019 - hatte der HB Esch nicht verloren. Doch nun scheint der Wurm drin zu sein: Nach der 30:31-Niederlage gegen Käerjeng vor einer Woche konnte das Team von Trainer André Gulbicki auch nicht bei den Red Boys gewinnen.

Escher Trainer Gulbicki bleibt entspannt Die Escher Handballer haben vor zwei Wochen erstmals seit 27 Ligapartien wieder verloren. "Zu viel Erfolg ist auch nicht gesund", sagt Trainer André Gulbicki.

Die Partie am fünften Titelgruppen-Spieltag der Axa League endete mit 29:29. Käerjeng hat also am Abend in Düdelingen die Chance, in der Tabelle weiter Boden gutzumachen.

Berchem hat Mersch überhaupt keine Chance gelassen und einen hohen Sieg gefeiert. 47:17 stand es am Ende für das Heimteam.





