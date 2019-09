Auch am dritten Spieltag halten sich Esch und Red Boys in der Axa League schadlos.

Esch und Red Boys ungeschlagen

David THINNES

Die beiden Favoriten auf den Meistertitel in der Axa League der Männer, Esch und Red Boys, gewinnen auch ihr drittes Spiel. Doublésieger Esch hatte am Mittwochabend keine Mühe in Berchem. Das Team von Trainer André Gulbicki führte bereits zur Pause mit sieben Toren. Nach dem Dreh baute Esch den Vorsprung auf zehn Tore aus. Die Roeserbänner kamen zwar noch auf vier Tore heran, aber die Gäste brachten das Spiel souverän zu Ende (31:26).

In Differdingen verlief die Begegnung noch deutlicher in eine Richtung. Red Boys setzte sich mit 42:14 gegen Schifflingen durch.

Am Samstag (20.15 Uhr) treffen die beiden Leader in Esch aufeinander.