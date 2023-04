Dank einer Leistungssteigerung setzt sich Basket Esch im Halbfinale der Meisterschaft gegen T71 durch. Dort wartet der Titelverteidiger.

Basketball

Esch überrollt Düdelingen nach der Pause

Nach einer ganz starken zweiten Halbzeit ist Esch ins Finale der Basketball-Meisterschaft eingezogen. Das Team besiegte T71 am Mittwochabend mit 79:57 und spielt damit in der Finalserie, die am Samstag beginnt, gegen Titelverteidiger Amicale.

Im dritten und entscheidenden Halbfinal-Duell lagen die Düdelinger bis zur Halbzeit sogar vorne (40:35), gaben das Spiel im dritten Viertel jedoch aus der Hand, als der Mannschaft von Trainer Yves Defraigne lediglich sieben Zähler gelangen. Auch im vierten Viertel (10:20) wurde es kaum besser, sodass die Hausherren am Ende souverän gewannen. Eschs Clancy Rugg überragte mit 35 Punkten.

