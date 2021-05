Der HB Esch ist zum dritten Mal in Folge Handball-Meister. Nach einem Sieg in Berchem kann gefeiert werden.

Esch sichert sich die Meisterschaft

Joe TURMES Der HB Esch ist zum dritten Mal in Folge Handball-Meister. Nach einem Sieg in Berchem kann gefeiert werden.

Der HB Esch freut sich über den Meistertitel im Handball. Die Mannschaft des scheidenden Trainers André Gulbicki setzte sich klar mit 26:16 in Berchem durch und ist nicht mehr vom ersten Platz der Titelgruppe zu verdrängen.

Krier war der erfolgreichste Escher Werfer mit fünf Toren. Zur Halbzeit stand es 13:9 für die Gäste.

Revanche

Esch nahm damit auch Revanche für das verlorene Pokalhalbfinale vor einer Woche (22:23). Es ist Eschs dritter Meistertitel in Folge.

Dem neuen Pokalsieger aus Berchem fehlte es ohne die verletzten Pietrasik und Tsatsos an Durchschlagskraft.

Am Samstagabend steht noch das Spiel zwischen Käerjeng und den Red Boys an. Am Sonntag empfängt Mersch Düdelingen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.