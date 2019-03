Esch marschiert, Red Boys lassen abreißen

In der Handball-Titelgruppe hat sich Pokalsieger HB Esch souverän gegen Berchem durchgesetzt. Meister Käerjeng ist nach dem Sieg gegen die Red Boys erster Verfolger.

(ms) - Am dritten Spieltag in der Titelgruppe mussten die Red Boys an der Spitze abreißen lassen. Durch die Niederlage in Käerjeng ist der Meister wieder erster Verfolger des HB Esch. Die Escher verteidigten ihre Leaderposition durch einen souveränen 30:25-Sieg gegen Berchem. Der Pokalsieger legte den Grundstein zum Erfolg im ersten Durchgang, als er sich bereits einen maximalen Vorsprung von sieben Treffern herauswarf.

Nach der Pause kontrollierte der HB Esch das Geschehen und ließ bis zum Schluss nur noch wenig anbrennen ...