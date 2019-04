Der HB Esch hat nach dem Sieg gegen Meister Käerjeng am Sonntag fünf Punkte Vorsprung in der Tabelle.

Esch macht einen großen Schritt Richtung Meistertitel

David THINNES

Auch wenn erst die Hälfte der Titelgruppe in der Handballmeisterschaft absolviert ist, scheint kein Team den HB Esch in Gefahr bringen zu können. Die Schwarz-Weißen setzten sich am Sonntagabend mit 29:24 gegen den direkten Konkurrenten und Titelträger HB Käerjeng, der nun als Tabellenzweiter fünf Punkte Rückstand hat. Beste Schützen bei Esch waren Christian Bock (6 Tore) und Martin Muller (5).

Das Team um Kapitän Bock hat in dieser Spielzeit erst ein Spiel verloren - normale Spielrunde, Titelgruppe und Pokal vermischt. Esch hat sich vor einiger Wochen den Pokalsieg gesichert.



Am Samstagabend hatte sich Red Red Boys Differdingen mit 38:27 deutlich beim HB Düdelingen gewonnen. Berchem setzte sich ohne Probleme mit 33:24 gegen Diekirch durch.