Esch landet neunten Saisonsieg

Joe GEIMER Der HB Esch hat sich in der Axa League nicht überraschen lassen. Die favorisierten Escher siegten am Dienstag zuhause mit 24:22 gegen Berchem.

Am zehnten Spieltag der Handball-Meisterschaft bei den Männern hat sich der HB Esch am Dienstagabend knapp aber vollkommen verdient gegen den HC Berchem behauptet. Nach 60 nicht sonderlich hochkarätigen Minuten durften die Hausherren um den acht Mal erolgreichen Kapitän Bock nach dem 24:22 jubeln.

Der Heimsieg der Escher geht so in Ordnung. Es war dies für den Tabellenführer der neunte Saisonsieg im zehnten Spiel. Berchem war vor allem in der ersten Halbzeit zu schwach und konnte selten für Torgefahr sorgen. Dem Team von Alexandre Scheubel gelangen in den ersten 30 Minuten nur sechs Treffer, während Titelverteidiger Esch 13 Mal erfolgreich war.

In der Schlussphase konnte Berchem den Rückstand zwar noch einmal verringern, richtig Spannung kam jedoch nicht mehr auf.

In den anderen beiden Partien des Dienstagabends siegte Düdelingen gegen Diekirch (35:27) und Käerjeng behauptet sich wie erwartet in Petingen (27:37). Am Mittwochabend folgt noch das Duell zwischen Schifflingen und den Red Boye (ab 20 Uhr).