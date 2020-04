Die Handballsaison 2019/2020 wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt. Esch bei den Männern und Käerjeng bei den Frauen sind Meister.

Esch ist Handballmeister bei den Männern

Joe TURMES

Die Handballsaison 2019/2020 ist wegen der Corona-Pandemie beendet. Darauf einigten sich die 15 Luxemburger Vereine und der Verband in einer Videokonferenz am Mittwoch. Esch wurde bei den Männern zum Meister erklärt. Die Escher haben damit das Doublé geholt. Bei den Frauen geht der Titel an Käerjeng. Im Pokal hatte Diekirch triumphiert.

Auch wurde über die Vergabe der Europapokalplätze entschieden. Esch (Euroleague) sowie Red Boys, Düdelingen und Berchem (EHF-Cup) werden bei den Männern und Käerjeng (Euroleague), Diekirch und Düdelingen (EHF-Cup) bei den Frauen auf europäischer Bühne im Einsatz sein.

