Esch feiert Doublé

Pure Freude beim HB Esch. Der Fusionsverein hat sich bereits am siebten Spieltag im Handball zum Meister gekrönt. Gütige Hilfe kam dabei von Berchem, das sich in Käerjeng mit 28:26 durchsetzte.

(ms) - Auch wenn nicht jeder im Vorfeld daran geglaubt hat, hat sich Esch durch einen knappen und hart umkämpften 24:23-Erfolg gegen Düdelingen den achten Meistertitel in seiner Vereinsgeschichte gesichert. Die Escher trafen von Beginn an auf energische Gegenwehr des HBD, der eine seiner besten Leistungen in dieser Saison abrief. Da jedoch im Parallelspiel Berchem fast beständig gegen Käerjeng in Führung lag, brauchte sich Esch, das nicht so frei wie sonst aufspielte, nicht unter Druck zu setzen.



Am Ende behielt Esch auch dank 21 Paraden von Keeper Boukovinas knapp die Oberhand und konnte nach der Schlusssirene mit der spontanen Meisterfeier beginnen.



Die Red Boys setzten sich nach Anlaufschwierigkeiten mit 39:31 gegen Diekirch durch und verkürzen den Rückstand zu Platz zwei in der Tabelle auf einen halben Punkt.



Ergebnisse für den7.Spieltag

HB Esch -HBD 24:23

Käerjeng - Berchem 26:28

Red Boys - CHEV Diekirch 39:31