(jot) - Am Wochenende rollte der Ball nicht auf Luxemburgs Fußballplätzen. Die beiden LW-Redakteure Joe Turmes und Kevin Zender können die generelle Absage aller Begegnungen nicht ganz nachvollziehen. "Es war möglich, auf synthetischen Plätzen zu spielen", betont Zender. Turmes regt an, über eine komplett neue Ausrichtung des Spielkalenders nachzudenken. Angesichts der Nations League würde es in Zukunft noch schwieriger, auf Spielabsagen zu reagieren.

