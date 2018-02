Es lebe die Fairness

Was ist Fair Play heutzutage noch wert? Anscheinend nichts mehr. Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man sich die schwer verdaulichen Kommentare einiger Personen aus der kleinen Luxemburger Fußballwelt zu Gemüte führt.

Was ist Fair Play heutzutage noch wert? Anscheinend nichts mehr. Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man sich die schwer verdaulichen Kommentare einiger Personen aus der kleinen Luxemburger Fußballwelt zu Gemüte führt. Selten wurde leidenschaftlicher über eine Partie der einheimischen Meisterschaft diskutiert, als in den vergangenen Tagen. Im Escher Derby erzielte Jeunesse-Spieler Milos Todorovic wenige Minuten vor Schluss den Ausgleich zum 3:3. So weit, so gut.

Das Problem: Er hat die Hand benutzt, um das Leder im Tor unterzubringen ...