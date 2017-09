(DW) - Vincent Thill steht erstmals in dieser Saison im Profikader des FC Metz. Der 17-jährige Mittelfeldspieler wird an der Seite seines Nationalmannschaftskollegen Chris Philipps nach Nantes reisen, um dort am Samstag um 20 Uhr anzutreten. Es ist der achte Spieltag in der französischen Ligue 1.

Metz belegt in der Tabelle aktuell den letzten Rang. Ein Sieg und sechs Niederlagen stehen bisher zu Buche - Trainer Philippe Hinschberger muss langsam um seinen Job fürchten.

#FCNFCM Voici le groupe #Grenat retenu pour affronter le @FCNantes demain au Stade de la Beaujoire ! pic.twitter.com/env0bzrbyu — FC Metz ☨ (@FCMetz) 29. September 2017