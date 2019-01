Im ersten von zwei Freundschaftsspielen gab es einen souveränen Sieg für Luxemburg mit 32:25 gegen die USA.

Erster Test bestanden

In einer Woche bestreitet Luxemburgs Handballnationalteam das erste Spiel der EM-Qualifikation in der Coque gegen Irland. Den Feinschliff holt sich die FLH-Mannschaft in zwei Testspielen gegen die USA. Am Freitagabend setzte sich Luxemburg im ersten Vergleich in Düdelingen mit 32:25 gegen die Gäste durch. Bester Torschütze bei den Luxemburgern war Tommy Wirtz mit acht Treffern.

Am Samstagabend spielen beide Nationen dann in Bettemburg (18.00 Uhr).



Auslosung des Final Four



Am Rande des Testspiels wurde am Freitagabend die Auslosung des Final Four vorgenommen. Bei den Männern trifft Titelverteidiger Berchem auf den HB Esch.



Bei den Frauen ist der Pokalsieger von 2018, HB Düdelingen, nicht mehr vertreten. Der letztjährige Finalist, Diekirch, trifft im Halbfinale auf den HB Museldall.

Die Halbfinalspiele finden am 27. und 28. Februar im Gymnase der Coque statt.



Final Four Männer

27. Februar HB Düdelingen – Handball Käerjeng

HC Berchem – HB Esch Frauen

28. Februar Chev Diekirch – HB Museldall

Handball Käerjeng – HB Esch