(ms) - Im Spitzenspiel des ersten Spieltages der Handball-Meisterschaft hat Titelverteidiger HB Esch mit 30:25 auswärts gegen Berchem die Oberhand behalten. Es war jedoch ein hartes Stück Arbeit für die Escher, die erst in der Schlussphase den Schalter umlegten. Nach 41 Minuten lag Berchem nämlich noch mit vier Treffern in Führung, ehe die Gäste mit einem 13:4-Lauf die Partie zu ihren Gunsten drehten. Bester Werfer war Vasilakis mit zehn Treffern.

In den übrigen Partien gab es ausschließlich Favoritensiege. Der HB Käerjeng setzte sich gegen Petingen deutlich mit 30:14 durch, wobei man in den ersten 30 Minuten nur vier Gegentreffer zuließ. Die Red Boys ließen beim 37:20-Erfolg in Diekirch nichts anbrennen, während der HB Düdelingen mit 33:22 in Schifflingen siegte.