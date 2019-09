Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere gefeiert.

Erster Sieg für Leclerc

(sid) - Jungstar Charles Leclerc (21) hat seinen Premierensieg in der Formel 1 gefeiert und Ferrari damit den ersten Saisonerfolg beschert. Der Monegasse gewann am Sonntag einen Tag nach dem tragischen Unfalltod des französischen Nachwuchsfahrers Anthoine Hubert in Spa-Francorchamps von der Pole Position aus. Auf die Plätze zwei und drei verwies er Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den Mercedes-Silberpfeilen. Sebastian Vettel im zweiten Ferrari musste sich mit dem vierten Rang begnügen.

Im 13. Saisonrennen, dem ersten nach der Sommerpause, stand damit erstmals ein Ferrari-Pilot ganz oben auf dem Podest. Dennoch führt Hamilton (268 Punkte) in der WM-Wertung weiterhin deutlich vor Bottas (203). Leclerc (157) ist weiterhin Gesamtfünfter hinter Vettel (169). Der am Sonntag ausgeschiedene Red-Bull-Pilot Max Verstappen (181) liegt auf Rang drei.