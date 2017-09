(ms) - Der HB Esch ist in der ersten Runde des EHF-Cups gegen die Norweger von OIF Arendal ausgeschieden. Einen Tag nach der 25:29-Niederlage im Hinspiel, unterlagen die Escher auch im Rückspiel mit 25:28.

Dabei spiegelt das knappe Resultat den Spielverlauf nicht wirklich wider, denn der Unterschied zwischen beiden Teams war doch phasenweise riesengroß. So war es keine Überraschung, dass Arendal zeitweise mit acht Treffern in Führung lag. Erst gegen Ende sorgten in erster Linie die jungen Werdel, Mitrea und Tomassini für Ergebniskosmetik.

Der HB Esch war von Beginn an chancenlos und tat sich vor allem im Angriff extrem schwer. So standen nach 15 Minuten magere drei Tore zu Buche, während der Gegner zum gleichen Zeitpunkt bereits neun Mal traf. Es fehlte der Druck im Angriff und in der Deckung bekamen die Escher ebenfalls kaum Zugriff, sodass es keine Diskussionen am Weiterkommen der Norweger gab.