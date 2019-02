Was traditionell dazugehört: Das Gewinnerteam des Super Bowl, in diesem Fall die New England Patriots, wird ins Weiße Haus eingeladen. Was neuerdings dazugehört: Spieler sagen ab, weil sie Donald Trump nicht treffen wollen.

Erste Patriots-Profis wollen auf Besuch bei Trump verzichten

(dpa) - Die ersten Football-Profis der New England Patriots haben nach dem Super-Bowl-Triumph ihren Verzicht auf einen möglichen Besuch im Weißen Haus erklärt. Im Falle einer Einladung durch US-Präsident Donald Trump würde er sich dem Team nicht anschließen, sagte Verteidiger Devin McCourty (31) am Montag (Ortszeit) bei Feierlichkeiten nach der Rückkehr nach Foxborough. Sein Zwillingsbruder Jason tendiert auch zu einer persönlichen Absage ...