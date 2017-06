(DW) - Jempy Drucker (BMC) hat bei der SkodaTour de Luxembourg die erste Etappe gewonnen und ist somit ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden gefahren. Nach 172 km zwischen Luxemburg-Stadt und Niederkerschen siegte er im Massensprint vor Timothy Dupont (B/Verandas Willems) und Aksel Nömmela (EST/Leopard). Vierter wurde Greg van Avermaet (B/BMC).



Erst nach 15 km formierte sich die Ausreißergruppe des Tages. Der Luxemburger Tom Wirtgen (Leopard) schaffte den Sprung in die dreiköpfige Gruppe. Er wurde von Fabien Doubey (F/Wanty) und Raphael Freienstein (D/Lotto-Kern Haus) begleitet.

Während die Mannschaft des Gesamtführenden Damien Gaudin (F), Armée de Terre, im Hauptfeld das Tempo kontrollierte, gewann Wirtgen beim ersten Bergpreis in Canach nach 48 km den Sprint. Dies gelang ihm auch 20 km später in Remerschen, so dass der Luxemburger am Freitag im Bergtrikot an den Start geht.

Die Ausreißer erreichten einen maximalen Vorsprung von knapp 6'. 70 km vor dem Ziel wurde das Hauptfeld schneller, um so den Rückstand zu verringern. Wirtgen merkte man langsam die Anstrengung an. Bei der ersten Passage in Niederkerschen 33 km vor dem Ziel ließ er abreißen, wurde kurze Zeit später zunächst vom Hauptfeld eingeholt und dann abgehängt.