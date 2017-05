(bob) - Die Spiele der kleinen Staaten sind offiziell eröffnet! Am Montagabend fand im Stadion in Serravalle die Eröffnungszeremonie statt. Manon Durbach bekam die Ehre zuteil, die Luxemburger Fahne zu tragen. Den Zuschauern in San Marino wurde zudem eine Show geboten, um alle Anwesenden auf die Veranstaltung einzustimmen.