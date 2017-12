(ER/jg) - Das Fußballjahr 2017 könnte für Laurent Jans gelaufen sein. Der Nationalspieler des belgischen Erstligisten Waasland-Beveren hat sich am Samstag im Derby gegen Lokeren erneut am Knie verletzt. Der 25-Jährige musste in der 83.' ausgewechselt werden, gestern machten sich die Ärzte des Vereins ein genaues Bild. Die gute Nachricht: Jans hat sich keinen Bänderriss zugezogen. Es handelt sich "nur" um eine Innenbanddehnung im rechten Knie, eine Verletzung die er bereits im Oktober im Länderspiel gegen Bulgarien erlitten und die ihn einige Wochen außer Gefecht gesetzt hatte.

"Diesmal ist es weitaus weniger dramatisch. Ich muss aber dennoch einige Tage mit dem Training aussetzen. Die Partie gegen Ostende am Freitag kommt zu früh. Am 26. Dezember spielen wir dann noch in Eupen. Ob ich dort auflaufen kann, ist fraglich. Ich werde nicht spielen, wenn ich nicht zu 100 Prozent fit bin", sagte der rechte Außenverteidiger gestern.

Jans wird einen neuen Trainer bekommen. Coach Philippe Clément hat den Verein nämlich verlassen und das Angebot aus Genk angenommen. "Das ist eine schlechte Nachricht. Mitten in der Saison den Coach zu wechseln, ist nie eine schöne Sache. Es ist wirklich schade, weil das Verhältnis zwischen dem Trainer und der Mannschaft sehr gut war", so Jans. Bei Waasland-Beveren übernehmen nun erst einmal die beiden Assistenten Dirk Geeraerd und Johan van Rumst.