Der luxemburgische Ausdauersportler Eric Wagner ist Pilot bei der Luxembourg Air Rescue und fliegt Corona-Patienten. Gleichtzeitig trainiert er für den Ironman.

Sport 2 Min.

Eric Wagner: Rettender Triathlet

Der luxemburgische Ausdauersportler Eric Wagner ist Pilot bei der Luxembourg Air Rescue und fliegt Corona-Patienten. Gleichtzeitig trainiert er für den Ironman.

Er schwimmt, fährt Rad, läuft. Sogar beim legendären Ironman auf Hawaii. Und er fliegt rund um die Welt. Damit rettet er Menschenleben. Eric Wagner ist Pilot bei der Luxembourg Air Rescue (LAR), der luxemburgischen Luftrettung. Zuletzt brachte der 34-Jährige in seinem Ambulanzjet gleich zwei Mal französische Corona-Patienten nach Dresden. „Es scheint eine sehr schöne Stadt zu sein, was man so von oben sieht. Und ein Kollege von mir ist Fan von Dynamo Dresden, der schwärmt von der Stadt“, erzählt Wagner.

Eric Wagner: The Road to Kona Mythos Hawaii - die Ironman-WM auf der fernen Insel bringt Triathleten jedes Jahr ans Limit. Eric Wagner wagt sich in die Hölle im Paradies.

Die LAR fliegt Einsätze für Mitgliedsorganisationen, aber auch Privatkunden. „Wir haben jeweils sechs Jets und Helikopter. Von den 190 Beschäftigten sind 19 Ambulanzjet-Piloten und 17 Helikopterpiloten“, sagt Pressesprecherin Antje Voss. Zu den Kunden der Luxemburger Luftrettung gehört auch Frankreich, deshalb wurden von dort die schwer erkrankten Corona-Patienten ausgeflogen. „Wir haben bislang fünf Transporte nach Dresden geflogen und je zwei nach Hamburg und Bremen“, berichtet Voss.

Wagner sieht sich bei seinen Corona-Einsätzen nicht sonderlich in Gefahr. „Wir Piloten fliegen nur mit Maske und Handschuhen als Schutz. Wir kommen eher nicht mit den Patienten in Kontakt“, sagt der Flugkapitän. Zu einer Crew in einem Ambulanzjet gehören noch der Co-Pilot, ein Arzt und ein Intensivkrankenpfleger.

Eric Wagner sieht sich bei seinen Einsätzen nicht sonderlich in Gefahr. Foto: dpa

„Für uns besteht fast keine Gefahr, wenn es sich um Patienten handelt, die beatmet werden müssen. Das ist ein geschlossener Kreislauf“, sagt Wagner, der auch schon Ebola-Patienten flog.

Trotz der weltweiten Corona-Pandemie hat der Luxemburger derzeit mehr Zeit. „Die Einsätze sind weniger geworden. Normalerweise fliegen wir ja Rückholeinsätze von Verunfallten. Aber jetzt ist keiner mehr irgendwo auf der Welt im Urlaub. Und auch Organtransporte sind gerade nicht so häufig“, erklärt Wagner, der während seiner Arbeitszeit zu Hause in Dauerbereitschaft ist.

Willkommene Abwechslung

Die zur Verfügung stehende freie Zeit nutzt er zum Triathlontraining. „Eigentlich sollte mein Start beim Ironman auf Hawaii vor zwei Jahren eine Einmaligkeit sein. Aber Platz 90 sehe ich durchaus verbesserungswürdig an. Ich hoffe, dass ich mich für 2021 wieder qualifizieren kann. Triathlon ist wie eine gesunde Sucht“, berichtet Wagner.

Ein Dankeschön der Fußballnationalspieler Die Fußballnationalspieler wenden sich in einem Video an die Berufstätigen, die während der Corona-Pandemie über sich hinauswachsen.

Die 20 bis 25 Stunden Training pro Woche sind auch gut für seinen Job. „Du lernst dabei Disziplin und Organisation und bist fit. Auch nach einem 14-stündigen Arbeitstag solltest du keine große Müdigkeit zeigen, wenn es noch einen Einsatz gibt“, sagt Wagner.

Wo es ihn demnächst wieder hinverschlägt, weiß der verheiratete Pilot nicht. „Das ist das spannende an unserem Job. Wir wissen meist morgens noch nicht, ob wir abends in Dresden, Tokio oder sonst wo sind. Ich kann mir keine bessere Anstellung als bei der Luftrettung vorstellen“, betont Wagner.

Eric Wagner war bereits vor zwei Jahren beim Iron Man dabei. Foto: Yann Hellers





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.