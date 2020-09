Eric Brandenburger: "Wir gehen mit breiter Brust in die Partie"

Rosports Abwehrspieler Eric Brandenburger will mit dem FC Victoria auch F91 Düdelingen ärgern. Es ist das Spitzenspiel des sechsten Spieltags in der BGL Ligue.

Eric Brandenburger hat derzeit besonders viel Spaß am Fußball. Denn der FC Victoria Rosport ist in der BGL Ligue die Mannschaft der Stunde. Nach fünf Spieltagen und dem 2:0-Sieg gegen Strassen stehen Brandenburger und seine Mitspieler ganz oben in der Tabelle. Der 22-jährige Abwehrspieler ist überzeugt, dass sich Rosport weiter positiv entwickeln wird. An diesem Sonntag kann die Mannschaft den guten Auftakt bestätigen – in einem Spitzenspiel, das so nicht zu erwarten war.

Eric Brandenburger, waren Sie schon mal Tabellenführer der BGL Ligue? Seit ich in Rosport bin, also seit Sommer 2017, waren wir nach fünf Spieltagen noch nie auf dem ersten Platz ...