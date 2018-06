Omar Er Rafik wird in den kommenden Monaten für die Escher Jeunesse auf Torejagd gehen. Der Rekordmeister leiht den Angreifer von F91 Düdelingen aus und hofft, dass er wieder zu alter Stärke findet.

Er Rafik verstärkt Jeunesse

Joe GEIMER

Omar Er Rafik hat sich der Escher Jeunesse angeschlossen. Der 32-Jährige wird in den kommenden Monaten für den Rekordmeister auf Torejagd gehen. Er kommt als Leihgabe von F91 Düdelingen und wird die Offensivreihe der Escher während einer Saison verstärken.

Dass der Franzose die Düdelinger verlassen würde, war in den vergangenen Wochen klar geworden. Mit David Turpel, Danel Sinani, Sanel Ibrahimovic und Dominik Stolz fehlt es dem amtierenden Meister wahrlich nicht an starken Stürmern. Er Rafik, der sich vor allem in Differdingen einen Namen gemacht hatte und mittlerweile auf 111 Treffer in der BGL Ligue kommt, kam in der vergangenen Spielzeit in Düdelingen nur selten zum Einsatz. 13 Mal lief er auf, meistens nur als Ersatzspieler, und erzielte dabei sieben Treffer.

Er Rafik war in den vergangenen Tagen ein viel umworbener Akteur, letztendlich zieht es ihn nun also zur Jeunesse. Er ist bereits der vierte F91-Spieler, der sich im Hinblick auf die kommende Saison den Eschern anschließt. Antonio Luisi, Omar Natami und Almir Klica (Nachwuchs) gehen den selben Weg. Auch Luca Duriatti (Hesperingen), Alessandro Fioriani (Niederkorn) und Hakim Menaï (Rodange) verstärken Jeunesse.