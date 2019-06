Wer stoppt Hesperingen in der kommenden Spielzeit in der Ehrenpromotion? Der FC Swift hat seine Mannschaft weiter verstärkt.

Er Rafik und Perez nach Hesperingen

Joe GEIMER

Die Rolle des Topfavoriten ist in der kommenden Saison in der Ehrenpromotion ganz eindeutig vergeben: Im Normalfall führt kein Weg an Swift Hesperingen vorbei. Nach dem Einstieg von Flavio Becca als Geldgeber befindet sich die Mannschaft des FC Swift im Wandel. Zahlreiche Neuzugänge verstärken das Team von Trainer Dan Theis, das sich als Tabellendritter der vergangenen Saison im Relegationsspiel US Hostert (0:2) geschlagen geben musste.



Vor allem vom F91 Düdelingen kommen zahlreiche Spieler: Enzo Esposito, Sofian Benzouien, Bryan Mélisse, Jordann Yéyé, Joel Pedro und Hakim Menaï (beide in der vergangenen Saison von F91 an Jeunesse ausgeliehen) haben sich Hesperingen angeschlossen. Wie der FC Swift auf seiner Internetseite verlauten lässt, kommen zwei weitere Hochkaräter hinzu: Omar Er Rafik und Nicolas Perez sind eine eindeutige Verstärkung für die Sturmreihe.



Er Rafik (33 Jahre) spielte zuletzt für Jeunesse. Der von F91 ausgeliehene Angreifer traf in der vergangenen Spielzeit viermal in der BGL Ligue. Der ehemalige Fußballer des Jahres will in Hesperingen noch einmal voll angreifen. Perez (28 Jahre) erzielte in der Saison 2018/2019 sieben Tore im Dress von F91 Düdelingen.