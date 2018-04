Der Titel in der Tischtennismeisterschaft wird erst am kommenden Wochenende vergeben. Im zweiten Finalspiel behielten die Howalder am Samstag die Nerven und glichen gegen Düdelingen aus.

Entscheidung vertagt: Howald gewinnt Nervenschlacht

Der Titel in der Tischtennismeisterschaft wird erst am kommenden Wochenende vergeben. Im zweiten Finalspiel behielten die Howalder am Samstag die Nerven und glichen gegen Düdelingen aus.

(PiH/DW) - Die Meisterentscheidung in der Tischtennis-Meisterschaft wurde vertagt. Nach dem Düdelinger Sieg im ersten Finalspiel konnte Howald am Samstag ausgleichen. Demnach wird der Titel erst am kommenden Wochenende im Entscheidungsspiel in Düdelingen vergeben.

Zoltan Fejer-Konnerth brachte Düdelingen mit einem 3:1 gegen Irfan Cekic in Führung, sein Teamkollege Gilles Michely zog in einer einseitigen Partie mit 3:0 gegen Ademir Balaban nach.

Trotz des 0:2-Rückstandes steckten die Howalder nicht auf und kämpften sich zurück in dieses zweite Finalspiel. Zunächst nahm Marc Dielissen mit einem 3:1 gegen Mike Bast Revanche für die Niederlage im ersten Finalspiel, anschließend holte sich Wang Xu einen knappen 3:2-Sieg gegen Christian Kill. Dabei wehrte der Howalder mehrere Matchbälle ab, um im Gesamtstand auf 2:2 auszugleichen.

Fortan ging es hin und her. Düdelingen ging durch Fejer-Konnerth (3:0 gegen Balaban) erneut in Führung, Cekic zog mit einem 3:0 gegen Michely wieder gleich – es stand 3:3.

Gilles Michely und Düdelingen können im Entscheidungsspiel in eigener Halle antreten. Foto: Fernand Konnen

Spannendes Doppel

Erneut konnte dann Düdelingen vorlegen, als sich Kill mit 3:1 gegen Dielissen durchsetzte.

Die Partie zwischen dem Düdelinger Bast und Howalds Wang war erneut sehr spannend, Letzterer behielt wie schon gegen Kill im fünften Satz die Oberhand. Es stand demnach 4:4, und das Doppel musste entscheiden.

In diesem lagen die Howalder Dielissen und Cekic schon mit 2:0 in Führung, doch Fejer-Konnerth und Michely konnten auf 2:2 ausgleichen. Trotzdem sollte es in einem spannenden fünften Satz nicht mehr zum Titel für Düdelingen reichen, denn die Howalder behielten knapp mit 12:10 die Überhand.