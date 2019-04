Gréngewald gelingt der Ausgleich in der Best-of-three-Finalserie. Beim 64:59 über T71 überragen offensiv zwei Spielerinnen des Grün-Weißen-Kollektivs.

Entscheidung vertagt

Gréngewald gelingt der Ausgleich in der Best-of-three-Finalserie. Beim 64:59 über T71 überragen offensiv zwei Spielerinnen des Grün-Weißen-Kollektivs.

dah - Nachdem das ausgeglichene erste Viertel von nicht minder als acht Führungswechseln geprägt war (21:23), konnte sich T71 im zweiten Viertel erstmals eine komfortablere Führung herausspielen. Ein wahrer Dreierregen (7/15) sorgte für eine 41:35-Pausenfühtung zugunsten der Gäste.



Dank eines 6:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels und hoher Intensität in der Verteidigung konnte Gréngewald kurzfristig ausgleichen (41:41). In dieser für T71 kritischen Phase konnte sich der Favorit jedoch auf Profispielerin Winton verlassen. Ein Steal Wintons sowie ein anschließender Dreier von Mreches ließen das Momentum wieder kippen, so dass T71 mit einer Acht-Punkte-Führung (46:54) ins Schlussviertel ging.



Doch Gréngewald bewies nochmals Comeback-Qualitäten. Angetrieben von Anne Simon (21 Punkte) konnte Gréngewald ausgleichen (57:57), ehe Louin (23 Punkte) den Underdog erstmals in Führung brachte (60:57, 39.‘). Eine Führung, die der Vorjahresaufsteiger nicht mehr abgab, sodass die Entscheidung kommenden Freitag in Düdelingen fallen wird.